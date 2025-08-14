Roma, prosegue la trattativa per Sancho: 20 milioni di sterline l'offerta allo United
La Roma ha presentato un'offerta da 20 milioni di sterline per l'acquisto a titolo definitivo di Jadon Sancho, scrive Sportitalia. La Roma sta cercando il giusto equilibrio per rendere l'operazione sostenibile: l'offerta al club è scesa di 5 milioni di sterline, il che permette ora di coprire l'intero ingaggio del giocatore. L'accordo sui termini personali con Sancho è stato raggiunto e ora Roma e United sono in trattative avanzate per finalizzare l'affare.
Nonostante entrambe le parti siano consapevoli che si tratta ancora di un'operazione complessa, la trattativa sta prendendo slancio ed è interessi di entrambi i club portarla a termine, venendosi incontro.
