Roma, prosegue la trattativa per Sancho: 20 milioni di sterline l'offerta allo United

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 20:30Serie A
di Simone Lorini

La Roma ha presentato un'offerta da 20 milioni di sterline per l'acquisto a titolo definitivo di Jadon Sancho, scrive Sportitalia. La Roma sta cercando il giusto equilibrio per rendere l'operazione sostenibile: l'offerta al club è scesa di 5 milioni di sterline, il che permette ora di coprire l'intero ingaggio del giocatore. L'accordo sui termini personali con Sancho è stato raggiunto e ora Roma e United sono in trattative avanzate per finalizzare l'affare.

Nonostante entrambe le parti siano consapevoli che si tratta ancora di un'operazione complessa, la trattativa sta prendendo slancio ed è interessi di entrambi i club portarla a termine, venendosi incontro.

