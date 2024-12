Roma, Ranieri vuole un'alternativa a Celik. Da Rensch a Zappa: i tre nomi nel mirino

Nuovo nome per la fascia destra della Roma. Come riporta 'Gazzetta.it', il club giallorosso alla ricerca di un calciatore che possa avvicendarsi a Celik ha avviato i primi contatti con Devyne Rensch, laterale olandese classe 2003 legato all'Ajax da un contratto in scadenza il prossimo giugno. Le alternative al calciatore orange militano entrambe in Serie A. E in tutti e due i casi si parla di calciatori più costosi: da un lato Gabriele Zappa, calciatore del Cagliari che Claudio Ranieri ha allenato fino a pochi mesi fa, dall'altro Enrico Delprato, capitano e protagonista col Parma di Pecchia.

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, così Ranieri ha analizzato il momento della Roma: “Sono soddisfatto della prestazione. Giocavamo contro una squadra che gioca a meraviglia e siamo riusciti ad ingabbiarla. Abbiamo risposto colpo su colpo. Quando ti mancano le forze e loro possono fare. Non avevo un centrocampista di corsa come Pisilli".

E ancora: "Abbiamo perso per due autogol, è questo il dispiacere. Continuando così faremo bene. Sono super contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Questi ragazzi mi stanno seguendo e questa è la più grossa soddisfazione. L’applauso finale del pubblico è la cosa più bella, ha capito che questa squadra è lì e sta lottando”.