Roma, si sogna il colpo di Frattesi: l'idea è di proporre all'Inter Cristante più soldi

Senza grosse risorse economiche, a maggior ragione dopo la conferma di Dybala, in casa Roma serve creatività per completare il mercato estivo. E dalla creatività dei dirigenti giallorossi è uscita un'idea tanto suggestiva quanto complicata: riportare nella Capitale Davide Frattesi. Il centrocampista ha fornito un ottimo rendimento nella sua prima stagione all'Inter, ma non è una prima scelta di Simone Inzaghi. Da qui si vede uno spiraglio per la riuscita dell'affare.

Secondo quanto riporta l'edizione romana de La Repubblica, dato che il costo del cartellino del centrocampista è di circa 35 milioni di euro, l'idea è di abbassare il prezzo inserendo nella trattativa il cartellino di Bryan Cristante. Un'operazione come detto complessa, ma che ha alla regia l'agente del giocatore Giuseppe Riso (voglioso di portare il suo assistito in un club che punti su di lui con maggiore decisione).

Nelle prime due giornate di campionato, è parso abbastanza evidente che alla Roma manchi dinamismo a centrocampo. Caratteristica propria di Frattesi, che ha dalla sua anche la capacità di inserirsi in area avversaria e determinare in fase realizzativa. Cristante invece, almeno secondo la dirigenza dei Friedkin, potrebbe invece essere una pedina gradita per l'Inter. Per momento è solo una suggestione e il tempo a disposizione è poco: i prossimi giorni saranno chiarificatori, in un senso o nell'altro.