Roma, Silvestri spinge per i giallorossi ma Pau Lopez rimanda l'affare a giugno

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, spinge per vestire la maglia della Roma. Al giocatore piacerebbe approdare alla corte di Fonseca già nella sessione di gennaio, ma Pau Lopez non ha intenzione di muoversi per fargli spazio e dunque l'operazione dovrebbe concretizzarsi solo in estate. I colloqui tra le parti proseguono spediti, con il club di Friedkin che potrebbe già aver individuato il portiere del futuro. A riportarlo è Il Tempo.