Roma, Spinazzola: "Mi sarei mangiato le mani se non avessimo vinto"

L'esterno della Roma Leonardo Spinazzola ha parlato a Roma tv della sua serata che lo ha visto positivo sia in positivo sia in negativo: “Il gol è stato importante perché la partita si è aperta dopo un primo tempo in cui abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni in avanti. Poi ho fatto questo autogol senza sapere neanche come l’ho toccata, ma per fortuna abbiamo vinto o mi sarei mangiato le mani. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo e ci ha detto bene. VAR? Non ho avuto subito la sensazione che fosse gol, credo fosse davvero millimetrica la distanza fra Rick e l’avversario. Gol? Mi sono fidato delle qualità di Mancio, ha fatto tutto lui e sapevo che mi avrebbe pescato alla perfezione. Il mister e lo staff mi dicono spesso di buttarmi di più in avanti e sicuramente devo migliorare, cerco di farlo ogni giorno per fare altri gol ed essere sempre più decisivo".