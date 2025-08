Roma, tornano in gruppo Soulè e Wesley. Domani amichevole contro l'Aston Villa

Prosegue la preparazione della Roma al St. George’s Park di Burton upon Trent, sede del ritiro estivo dei giallorossi fino al 10 agosto. La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo aver superato il Lens per 2-0 sabato scorso grazie alle reti di Mancini e Soulé, è attesa da altri due impegni amichevoli nei prossimi giorni, entrambi in territorio inglese: il primo contro l’Aston Villa (mercoledì 6 agosto), il secondo contro l’Everton (sabato 9 agosto).

Nel pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo per l'allenamento, evidenzia oggi VoceGialloRossa.it. Le buone notizie arrivano da Matias Soulé e Wesley. I due sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo dopo i problemi degli ultimi giorni, che ora sembrano essere alle spalle. Allenamento individuale per Paulo Dybala, Evan Ferguson, Evan Ndicka e Devis Vasquez.

Le parole di Gasperini di ieri.

"Buono, abbiamo trovato una bellissima struttura per lavorare bene, siamo ormai nella parte quasi finale della preparazione, questo è un posto ideale anche per il clima. Ci sono queste partite già molto impegnative che saranno bei test. Dybala? Paulo è qui e sta facendo differenziato, sta recuperando dal suo intervento. È una situazione da controllare, speriamo che la prossima settimana quando torneremo si potrà unire al gruppo".