Roma, tra silenzi e corsa Champions. Ma con la Samp è ballottaggio Abraham-Belotti

Riparte contro la Sampdoria la corsa Champions della Roma e con lei tornano anche le vecchie abitudini. A un Olimpico ancora sold out, fa seguito l’ormai abituale silenzio di Mourinho alla vigilia di un match di Serie A. E se prima della sosta la motivazione era nascosta dietro la doppia squalifica che gli ha fatto saltare Sassuolo e derby, questa volta non si può dire lo stesso. La decisione è dello Special One, che non parlerà nemmeno venerdì prossimo prima della sfida con il Torino, può essere in quel “la comunicazione locale cerca di dividere” pronunciato davanti al Cardinal Tolentino. Vuole mantenere alta la concentrazione, senza aggiungere ulteriori distrazioni provenienti dalle tante situazioni in sospeso (compresa quella del portoghese) e legate all’accesso o meno in Champions League. A tal proposito, nella caccia al quarto posto, decisivo sarà il mese di aprile che si chiuderà con il doppio confronto con il Feyenoord e gli scontri diretti in campionato contro Atalanta e Milan.

Un tour de force di 7 partite in 28 giorni che comincerà domani contro la Samp del vecchio amico Stankovic. Le emozioni, però, saranno messe da parte perché sono diversi i grattacapi del tecnico giallorosso, alle prese con l’emergenza in difesa. Le squalifiche di Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante, alle quali si aggiunge l’infortunio di Karsdorp, costringono l’allenatore a schierare una difesa a tre inedita con Celik, Smalling e Llorente. Provata in settimana anche la difesa a 4, ma la linea della continuità tattica sembra prevalere. Così come sembra prevalere la gerarchia pre sosta delle nazionali che ha visto Belotti scavalcare Abraham in attacco. Per questo anche domani contro i blucerchiati potrebbe toccare al Gallo dall’inizio, con Dybala e Pellegrini alle sue spalle. Nel frattempo a Trigoria è anche scattata l'operazione rinnovi che, in pieno stile Friedkin, non sono stati annunciati. Tre in particolare sono stati messi nero su bianco e sono quelli di Cristante e Kumbulla fino al 2027 e Boer fino al 2026. Se il primo è anche un premio per le sue prestazioni, quello del centrale albanese rientra soprattutto nell'ottica strategica di bilanciare i costi della rosa, spalmando su più anni il costo del calciatore.