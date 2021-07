Roma, tutta la squadra canta l'inno giallorosso a tavola. Mourinho: "Senza parole"

Cena di squadra in casa Roma durante il ritiro dei giallorossi, con i giocatori che hanno intonato l'inno del club per poi alzarsi tutti in piedi sulle sedie. "Senza parole", il commento di Jose Mourinho sul proprio profilo Instagram, con il video dei calciatori.