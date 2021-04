Roma, Veretout: "Buona fase difensiva, potevamo fare di più in attacco"

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata per 1-1 contro l'Ajax: "Stasera sapevamo che loro sarebbero venuti qui all'Olimpico per centrare la qualificazione. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, ma potevamo fare qualcosa di più in attacco: la qualificazione è importante per noi, per la società e per i tifosi. Dobbiamo restare tranquilli, siamo contenti di essere arrivati in semifinale contro il Manchester United".

Come era stata impostata la partita?

"All'Ajax piace giocare tra le linee, Fonseca ci ha chiesto di essere corti e non lasciare troppi spazi ai nostri avversari. Loro ci hanno messo in difficoltà sulle corsie, ma il nostro è un gruppo forte: siamo felici per aver passato il turno, l'atteggiamento di stasera ci servirà anche in futuro".

Cos'ha di speciale Paulo Fonseca?

"Ci ha dato il coraggio per affrontare questa partita, aiutandoci anche mentre eravamo in campo con diversi consigli utili".