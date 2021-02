Roma, viavai dirigenziale: Fienga rinnova, Francesco Calvo verso l'addio

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, il CEO Guido Fienga potrebbe rinnovare il contratto con la Roma, in scadenza il prossimo 30 giugno. Al contrario, il Chief Revenue Officer Francesco Calvo, il dirigente incaricato per firmare l'accordo con New Balance, va verso l'addio. Una volta concluso il tutto, egli dovrebbe lasciare la società per motivi familiari.