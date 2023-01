Roma, Zaniolo fuori rosa: decisione comunicata dal club al giocatore

L'avventura di Nicolò Zaniolo alla Roma è finita, a prescindere da quello che sarà il suo futuro nell'ultimo giorno di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore è infatti ormai fuori dal progetto tecnico di Jose Mourinho e non verrà più utilizzato neanche in caso di permanenza, con la pista Bornemouth che non è più percorribile, visto che il club inglese ha chiuso l'acquisto di Hamed Traore dal Sassuolo.