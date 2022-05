Roma, Zaniolo: "Il Bologna è un'ottima squadra ed è in salute, ma vogliamo i tre punti"

Le parole di Nicolò Zaniolo, ai microfoni di DAZN, prima della sfida della Roma contro il Bologna. "Siamo allenati, stiamo bene fisicamente e psicologicamente. Non sarà facile, siamo pronto poi testa a giovedì. Il Bologna è un'ottima squadra in salute ma noi siamo qui per portare a casa i tre punti".