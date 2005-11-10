Rosso a Malen, Roma in 10. Marelli: "Sfiora il pallone, ma è entrato veramente male"
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Ivan Cardia
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11.10.2026 13:56Serie A
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La Roma dovrà continuare in dieci contro undici la partita con il Como, dopo l’espulsione di Donyell Malen per un fallo su Bruno Kaiki nel tentativo di riguadagnare il pallone. Nessun dubbio per l’arbitro di campo, né tantomeno per il VAR, e proteste decisamente limitate anche in campo: difficile discutere il rosso all’olandese, entrato con il piede teso e a gamba alta sul brasiliano.
Sulle frequenze di Dazn, Luca Marelli la pensa allo stesso modo: “Rosso corretto, è vero che sfiora il pallone con la parte interna del piede destro. Però è entrato veramente malissimo, con il piede sollevato sopra la caviglia, il ginocchio teso, in velocità… Decisione corretta, intervento veramente pericoloso”.
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