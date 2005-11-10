Malen e Lautaro: non vi chiedo chi sia il più forte o chi preferiate. Magari questo gioco lo faremo un’altra volta. Ora è meglio evidenziare il valore e il peso di due bomber veri, due attaccanti capaci di fare la differenza e di trascinare le proprie squadre.

Lautaro lo è sempre stato: i 182 gol con la maglia dell’Inter parlano chiaro. Malen, invece, è diventato un bomber con Gasperini e la Roma. I numeri sono impressionanti: 32 reti in 36 partite complessive. Due attaccanti devastanti, che nella serata di Champions League hanno ribadito tutta la loro forza.

Entrambi nelle loro partite hanno cominciato dalla panchina e una volta entrati hanno lasciato il segno. Lautaro ci ha messo appena tre minuti per spianare la strada all’Inter contro lo Stoccarda. Alla prima palla buona ha trovato il gol del 2-0, mettendo il sigillo sulla vittoria nerazzurra.

Non è stato da meno Malen subentrato al 66’. L’olandese ha impiegato dodici minuti per trovare la rete del pareggio contro il PSG, confermando ancora una volta il suo straordinario momento di forma.

Due attaccanti fondamentali nella notte europea di Inter e Roma, ma soprattutto due giocatori che saranno destinati a incidere e tanto nella corsa al titolo. La qualità, la personalità e i colpi da campione di questi due attaccanti saranno determinanti.

Malen e Lautaro, rimandiamo la scelta su chi sia il migliore, una cosa è certa: gli schemi e le idee degli allenatori possono essere esaltati da questi due super attaccanti.

Le partite si possono preparare, le occasioni si possono costruire, ma il gol resta un’arte. E loro due, quando si accende la luce, sanno trasformare un pallone in una vittoria.