Il pareggio ottenuto sul campo del Paris Saint-Germain ha confermato il grande momento della Roma di Gian Piero Gasperini, capace di trovare ancora una volta la via della rete e di allungare una striscia senza precedenti nella storia del club. I giallorossi stanno infatti costruendo il proprio percorso su un attacco efficace e su una produzione offensiva che coinvolge un numero sempre maggiore di protagonisti.

Dieci partite di fila con almeno due gol

Il 2-2 del Parco dei Principi, con il vantaggio firmato da Hermoso e il successivo pareggio di Malen su calcio di rigore, ha permesso alla Roma di raggiungere un primato storico. Per la prima volta, infatti, i capitolini sono riusciti a realizzare almeno due reti in dieci partite consecutive considerando tutte le competizioni. Un dato che conferma la pericolosità offensiva della squadra di Gasperini e la capacità di creare occasioni con continuità, anche contro avversari di altissimo livello.

Malen trascina un attacco ricco di protagonisti

I numeri complessivi sono altrettanto significativi. Dall'inizio della stagione la Roma ha già messo a segno 48 reti: 36 in campionato e 12 nelle prime quattro gare di Champions League. A rendere ancora più significativo il rendimento offensivo è la distribuzione dei marcatori: come riporta La Gazzetta dello Sport, sono infatti già quattordici i giocatori andati a segno, a testimonianza di una squadra che trova gol da ogni reparto. Il bomber di riferimento resta però Donyell Malen, capocannoniere giallorosso con 17 reti stagionali.