Sabatini consiglia la Fiorentina: "Vlahovic? Non importa essere ds. Spero possa rinnovare"

"La Fiorentina ha un potenziale ragguardevole e mi pare ora stia facendo bene, ha dei giocatori che invidio fortemente. Non vi dico chi, ma sono tanti". parla così Walter Sabatini, responsabile dell'area tecnica del Bologna, ai microfoni di Lady Radio in vista della sfida contro i viola in campionato: "Parlare di Castrovilli e Vlahovic è quasi scontato e obbligatorio, non importa essere direttori sportivi ma osservatori del calcio. Noi siamo una squadra forte a nostra volta, ma quando abbiamo gli undici titolari. Quando abbiamo avuto assenze rilevanti, come sarà domenica, diventiamo normali e mi dispiace perché vorremmo giocarcela nel pieno delle possibilità e non sarà così".

In particolare, Sabatini parla così della situazione legata a Vlahovic, ambito da tanti club: "Alla Fiorentina, comunque, consiglio di fare il nuovo contratto a Vlahovic, mi piace tanto per personalità e carattere. Scavino sui rigori, vince i duelli: spero la Fiorentina riesca a sistemarlo".