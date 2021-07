Sabelli, Sassuolo più lontano. Derby di mercato tra Genoa e Samp per il classe '93

Potrebbe esserci la Liguria nel futuro di Stefano Sabelli. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, per il classe '93 sembra essersi raffreddata la pista Sassuolo, nonostante l'endorsement di Alessio Dionisi, che aveva segnalato il suo nome a Giovanni Carnevali. I club in lizza per accaparrarsi l'ex Brescia sembrano ora essere Genoa e Sampdoria, con i rossoblù in leggero vantaggio rispetto agli storici rivali.