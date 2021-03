Sacchi sulla Nazionale: "Grazie Mancini per averci reso speranza ma ora ritrovi il suo gioco"

vedi letture

Arrigo Sacchi nel "tema del giorno" di oggi per la Gazzetta dello Sport, ha analizzato così la partita vinta dalla Nazionale contro la Bulgaria: "Gli azzurri di Mancini si sono imposti per 2-0 in un incontro che però li ha visti meno vivaci e brillanti rispetto alle prestazioni del recente passato. (...) L'importante è che i nostri Nazionali non ritengano di essere imbattibili giocando a bassi ritmi, con smarcamenti ridotti, con scarsi attacchi agli spazi, un blando pressing e insufficienti raddoppi. (...) Molto probabilmente già nei prossimi appuntamenti si potrà rivedere il collettivo bello ed emozionante che aveva ricevuto tanti consensi. L'Italia si era rivelata una squadra spavalda e aggressiva che frantumava la resistenza avversaria con velocità e aggressività. (...) In ogni caso dobbiamo ringraziare Mancini che ha preso una Nazionale allo sbando e le ha dato una speranza e un gioco, prerogative che purtroppo in queste ultime esibizioni non si sono ammirate".