Salernitana, Castori il mister più anziano della B: "Mi ritengo moderno, faccio il calcio di Kloop"

Lunga intervista quella rilasciata da mister Fabrizio Castori a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico è fresco di promozione in A con la Salernitana, e curioso è il fatto che sia lui il più anziano mister della categoria: "Non me ne frega niente. Mi aggiorno, ma uno che ha fatto questa carriera non può cambiare le sue convinzioni. Sono arrivato in A vincendo tutte le categorie, vuol dire che le mie idee pagano. E mi rafforzano. A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio di Kloop, di Simeone, dello stesso Guardiola. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta. Il mio è un calcio efficace, per me il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente".