Salernitana, Paulo Sousa: "Convinto ad accettare dal presidente, sono sicuro di farcela"

vedi letture

Debutto amaro per Paulo Sousa che, alla prima sulla panchina della Salernitana, perde per 2-0 contro la Lazio. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico portoghese non fa dramma: "Ai ragazzi ho detto che ci sono stati spezzoni di partita in cui abbiamo giocato bene; noi dobbiamo essere capaci di difendere alto, soprattutto nel primo tempo, e il primo errore ci ha penalizzato facendoci subire gol. Quello che non mi è piaciuto è l'arrendevolezza dopo il gol subito, dobbiamo pensare alla salvezza e migliorare individualmente dal punto di vista dell'atteggiamento", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Dal punto di vista caratteriale c'è bisogno di un leader?

"Dobbiamo migliorare, ma anche i tifosi che a volte sono duri nei confronti dei nostri giocatori. Ci devono incitare, farsi sentire, ma anche noi dobbiamo spingerli. Abbiamo tanti giocatori nuovi e tutti devono dare il massimo fino alla fine.

Piatek?

"A livello posizionale deve migliorare ancora, sull'occupazione degli spazi. Ha bisogno di tempo per capire tutti i concetti".

Come mai questa differenza tra primo e secondo tempo?

"La Lazio è una squadra che palleggia bene, noi dobbiamo migliorare sul piano della velocità sul corto, nella capacità di pressare e saper chiudere gli spazi. Non troveremo tante squadre come la Lazio quindi credo che la strada da seguire sia questa, pressando alto e crescendo nell'atteggiamento, allenamento dopo allenamento".

Cosa l'ha convinta di questo progetto?

"A me sono sempre piaciute le sfide difficile, ma sono positivo e sono convinto di farcela. Quello che mi ha convinto è stata la visione del presidente, le idee del direttore sportivo e quando si lavora così bene insieme si riescono sempre ad ottenere i risultati"