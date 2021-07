Samp, Ferrero smentisce la cessione: "Ci sono cose vere e cose non vere. Nessuna trattativa"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha smentito le voci di un eventuale passaggio di proprietà imminente: "Non c'è nessuna trattativa - riporta Sampdorianews.net -. Ci sono cose che sono vere e cose che non lo sono. Tutto quello che lei ha detto dal 2016 non è accaduto!".