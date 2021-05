Samp, Ranieri: "Felice dei miei giocatori. Domani convocherò tutti, se lo meritano"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche del momento dei suoi: "Oltre alla volontà della squadra ci devono essere le gambe che rispondono. Correre per 95 minuti e avere le idee chiare sarebbe un segnale del fatto che ci alleniamo sempre al 100%. Questa è la mia filosofia: come ci si allena si gioca, se non si mette attenzione e voglia non si raggiungono i risultati. Dobbiamo sempre migliorare, giorno dopo giorno. Convocherò tutti i 26 giocatori, è giusto così, si allenano tutti bene".