Sampdoria, Candreva ancora dietro la lavagna: verrà escluso anche dal derby

Ancora dissidi tra Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, e Antonio Candreva, acquisto definito come "il meno convincente" da Tuttosport. Quando il tecnico doriano dopo la sconfitta contro l'Atalanta ha dichiarato: "Chi non è con me, resta fuori", si riferiva proprio all'ex Inter, reo di non seguire il proprio allenatore. In vista del derby, pare difficile che Sir Claudio possa decidere di tornare sui propri passi mandandolo in campo tra i titolari.