Sampdoria, il derby è alle porte: Ranieri cerca la reazione nella partita più importante

vedi letture

Una settimana insolita a Genova. E’ la settimana che ci porta al derby della Lanterna. Una partita attesissima in città, una sfida che a volte può valere una stagione. Può essere questa la chiave di lettura per la Sampdoria che arriva alla stracittadina con 30 punti in classifica e 12 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Le ultime due sconfitte contro Lazio e Atalanta, senza mai andare a segno, hanno rallentato il cammino ma non sono andate ad inficiare un campionato in linea con gli obiettivi stagionali. "Nelle prossime cinque partite vedremo di che pasta siamo fatti". Queste le parole del tecnico romano alla vigilia della sfida contro la Fiorentina e di un ciclo che avrebbe visto di fronte ai blucerchiati, oltre che la Viola, anche Lazio, Atalanta, Genoa e Cagliari.

I derby di Ranieri - Quello di domani sera sarà il quarto derby per mister Ranieri con il bilancio che nell'ultimo periodo è andato peggiorando. L'avvio è stato esaltante. Il 14 dicembre 2019, l'ultima stracittadina con il pubblico presente a colorare gli spalti del “Ferraris”, arrivò una vittoria a cinque minuti dalla fine firmata da Gabbiadini. Dopo il lockdown invece, nell’insolita data del 22 luglio, è arrivata una sconfitta firmata Criscito - su rigore - e Lerager che resero vano l’ennesimo gol in un derby di Gabbiadini. Quest’anno invece c’è stato il pareggio per 1-1 nel match di andata e il pesante 1-3 in Coppa Italia che è valsa alla Samp l’eliminazione.

Quanti dubbi di formazione - Claudio Ranieri ha ancora un giorno per preparare le offensive e indottrinare la squadra per trovare le giuste contromisure da mettere in campo nel derby. Sicuramente vedremo alcune variazioni rispetto alla formazione che ha incontrato l'Atalanta. Dopo la panchina dell’ultima sfida potrebbero scaldarsi in attacco Quagliarella e Keita Balde come potrebbe essere concessa una chance a Candreva, anche se Jankto e Damsgaard scalpitano per una maglia da titolare. In mezzo tornerà Adrien Silva che ha scontato la squalifica mentre in difesa potrebbe rivedersi Colley. Resta incertezza anche sul modulo che utilizzerà il tecnico della Sampdoria: il 4-4-2 o il 4-4-1-1 più coperto? Senza contare il fatto che l’ipotesi difesa a tre potrebbe anche essere presa in considerazione.