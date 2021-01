Sampdoria, Ranieri: "Nella ripresa smarrita la nostra fisionomia. Compimenti allo Spezia"

vedi letture

Sconfitta in casa dello Spezia per la Sampdoria. Al termine del match del "Picco", il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa.

Passo indietro nella prestazione rispetto all'Inter?

"Nel primo tempo no perchè abbiamo fatto quello di cui avevamo parlato. In pratica se vai ad analizzare tutta a partita abbiamo preso gol su calcio d'angolo e su rigore. Sapevamo che lo Spezia ha un buon possesso palla che si sarebbe riversato nella nostra metà campo e noi volevamo sorprenderli, come abbiamo fatto in occasione del gol. Nel secondo tempo abbiamo smarrito la nostra fisionomia e poi siamo molto bravi nella determinazione e nelle seconde palle ma anche in questo lo Spezia ci è stato superiore. Complimenti allo Spezia che ha meritato la vittoria".

La staffetta Keita-Qyagliarella è dovuta al fatto delle gare ravvicinate?

"E' dovuta principalmente all'aspetto tattico della gara. Sapevamo che dovevamo attaccare la linea dei difensori dello Spezia e avevo bisogno di un uomo di grande velocità come Keita".

Il rigore subito?

"Lo può fischiare e non lo può fischiare. A me non è sembrata una grande spinta anche se si vede il braccio. L'arbitro ci sta, pazienza".

TMW - Grande vittoria con l'Inter e ora sconfitta con lo Spezia un ko che non ha rappresentato le caratteristiche della sua squadra.

"Ripeto, volevamo fare un tipo di partita. Nel primo tempo ci siamo riusciti, nel secondo tempo no e questo è merito dello Spezia".

TMW - Ora le gare con Udinese e Parma.

"Siamo ancora in ballo. Siamo lì. Avevamo detto che avremo visto cosa volevamo fare da grande. Ne è passata una e siamo a zero punti, vediamo le altre due e potremo giudicare".