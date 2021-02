Sampdoria, Ranieri: "Nelle prossime cinque partite vedremo di che pasta siamo fatti"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Benevento, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato anche delle prossime sfide dei suoi: "Dopo la Juventus, dove abbiamo fatto una buona gara anche se non li abbiamo impensieriti come volevamo, abbiamo una serie di partite veramente importanti. Benevento, Fiorentina, Lazio, Atalanta e Genoa. Io credo che in queste cinque partite vedremo di che pasta siamo fatti. Vedremo se saremo meritevoli della zona sinistra o riascendiamo dall'altra parte. Siamo in un momento dove siamo sospesi. Sta alla nostra forza, alla nostra abnegazione e alla nostra ambizione stare dalla parte sinistra".