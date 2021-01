Sampdoria, Torregrossa: "Spero che il gol sia un inizio. La B e la C mi hanno aiutato"

Ernesto Torregrossa, attaccante della Sampdoria, commenta a Sky Sport il match vinto oggi contro l'Udinese anche grazie al suo gol: "È normale che un attaccante quando gioca vuole fare gol, in tutte le partite. Appena sono entrato ho visto che la squadra stava crescendo e sono contento di aver dato una mano alla squadra a portare a casa questi tre punti. Ci sono dei tempi di maturazione, a 27 anni quando ho esordito in Serie A non avevo questa maturità. Non dipende solo da me, ma credo che gli anni di B e C mi abbiano aiutato a maturare e ad arrivare in Serie A con un carattere diverso e una fame diversa. Diciamo che i cross da sinistra li preferisco, ho una coordinazione diversa. Avevo parlato con Augello e gli avevo chiesto come preferiva crossare, l'ha messa come mi aveva promesso. Sapevo che aveva questa qualità e si è visto anche nel replay che l'ho guardato prima del cross. È stato molto bravo. Fare la B e la C è importante, consiglio ai ragazzi di sfruttare al meglio le occasioni perché la fame e la determinazione sono le cose più importanti. Spero questo gol sia un inizio e non un traguardo, spero sia l'inizio di un bel campionato di Serie A per me e di poter dare una mano alla squadra e al mister".