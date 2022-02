Sarri: "Con Lotito rapporto diretto. Io scontento? Ho 63 anni, non cado nelle trappole"

vedi letture

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico della Lazio si è soffermato anche sul rapporto con il presidente Lotito, dopo un mercato che non ha regalato rinforzi di spessore ai biancocelesti: “L'ho sentito due o tre giorni fa. È un rapporto molto diretto. Gli dico quello che penso e lui lo stesso, non ci sono problemi. Io scontento? Non casco nelle trappole, ho 63 anni”.