Sassuolo, Caputo è out da oltre un mese e va in visita ad Amburgo: "A breve sarò pronto!"

Assente da oltre un mese per lombalgia, Francesco Caputo nelle ultime ore s'è recato ad Amburgo, in Germania, per ulteriori accertamenti sul suo recupero. "Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata,a breve sarò pronto a tornare in campo!", ha scritto il centravanti del Sassuolo sulla sua pagina 'Instagram'.

Caputo dopo aver saltato le sfide con la nazionale è stato poi a guardare contro Roma, Inter, Benevento, Fiorentina e Milan. Sarà così anche domani, contro la Sampdoria, con De Zerbi che lo terrà ancora fuori dalla lista dei convocati.