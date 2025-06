Ufficiale Sassuolo, ceduto Emil Ceide a titolo definitivo al Rosenborg. La nota del club

Arriva l'ufficialità di una notizia che era già nell'aria da tempo: Emil Ceide rimarrà al Rosenborg con un trasferimento a titolo definitivo dal Sassuolo. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del club neroverde:

Il Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Emil Ceide al Rosenborg B.K.

In questa stagione, Ceide ha segnato 2 gol in 10 presenze con la maglia del Rosenborg, convincendo il club norvegese a puntare su di lui anche per il futuro. Il giocatore, dal canto suo, ha già fatto sapere al Sassuolo di voler restare in patria e chiudere la sua avventura italiana. Una scelta che si inserisce in un più ampio processo di sfoltimento della rosa neroverde, che vede anche profili come Agustín Álvarez e Ruan Tressoldi in uscita.