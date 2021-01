Sassuolo, De Zerbi: "Abbiamo un difetto. Se una rotella non gira al 100% si vede a occhio nudo"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio, svelando un difetto della sua squadra. "Sulla carta sono sempre determinanti perché fanno gol, poi la carta lascia spazio al peso che ha sulla partita. I difensori con noi hanno un certo peso perché fanno partire l'azione, così come il portiere e così come i centrocampisti. Si parla di attaccanti ma nel nostro caso sono tutti importanti. Noi abbiamo un difetto: basta che una rotella delle 11 non giri al 100% che si vede a occhio nudo. E non possiamo permetterci che uno o due siano sottotono. Quando facciamo delle partite brutte è perché 4-5 giocatori vengono a mancare nel rendimento, nella prestazione e noi, ancora più delle altre squadre per la modalità di gioco che abbiamo noi, lo paghiamo in maniera pesante".