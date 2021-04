Sassuolo, De Zerbi: "Squadra rimaneggiata? Non è detto che sia inferiore rispetto al solito"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, nella sua intervista alla vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche delle tante assenze che non gli permetteranno di impiegare molti titolari: "Sia nella partita con il Napoli all'andata sia con la Roma al ritorno l'altro giorno ci mancavano tanti giocatori. Come qualità di gioco sono simili come partite ma quello che le rende simili è stato l'atteggiamento. Non è detto che una squadra rimaneggiata sia inferiore, nella difficoltà la mia squadra ha dato segno di dare qualcosa in più mentalmente, a livello di anima, di cuore, di spirito e quando dai qualcosa in più a livello di spirito e anima riesci a fare una prestazione migliore".