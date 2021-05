Semplici ci crede: "Milan? Abbiamo visto che possiamo mettere in difficoltà chiunque"

vedi letture

L'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha presentato così la sfida in programma domani contro il Milan: "Starà a noi mettere in campo la nostra voglia, la nostra mentalità per raggiungere l'obiettivo, con la consapevolezza di metterli in difficoltà: un risultato positivo può essere difficile, ma abbiamo visto che siamo in grado di mettere in difficoltà chiunque. Non abbiamo ancora concluso la nostra rincorsa, ma sappiamo che possiamo provare a dire la nostra anche in questa gara".