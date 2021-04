Serie A, Atalanta regina dei gol dalla panchina ma la Lazio ha conquistato più punti

L'Atalanta è la squadra che in Serie A ha segnato più gol grazie ai giocatori subentrati dalla panchina, ben 13, con 7 punti guadagnati grazie all'ingresso dei panchinari goleador. In chiave punti, meglio ha fatto solo la Lazio che ha conquistato ben 9 punti grazie ai 6 gol arrivati dai giocatori inizialmente lasciati fuori da Simone Inzaghi. Nella classifica dei gol segnati dalla panchina, al secondo posto c'è la Juventus con 11 reti che hanno portato 5 punti per Pirlo. Bene anche il Napoli che ha segnato 10 gol con 4 punti conquistati. In questa particolare classifica molto bene anche la Sampdoria, che ha segnato ben 8 reti con 7 punti conquistati grazie ai subentrati. Chiude la classifica il Crotone con 0 gol dalla panchina, penultimo il Cagliari con una sola rete senza punti conquistati, mentre terzultime a pari merito la Roma e la Fiorentina con due sole reti che non hanno portato punti in dote. I migliori marcatori dalla panchina sono Politano del Napoli, Muriel dell'Atalanta e Caicedo della Lazio, alla pari con 4 reti a testa. Poi Petagna sempre del Napoli e McKennie della Juventus con 3 reti per uno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.