Serie A, classifica marcatori: un gol a testa per CR7 e Lukaku. 25esimo per il bianconero

Un gol per Cristiano Ronaldo, uno per Romelu Lukaku e vantaggio di quattro centri che resta invariato in favore del portoghese, arrivato a quota 25 dopo 29 giornate di Serie A. Reti anche per Lautaro Martinez e Lorenzo Insigne, che sono arrivati a 15 gol in campionato, raggiungendo Simy e Ibrahimovic. Di seguito la classifica marcatori aggiornata dopo i recuperi di oggi:

Ronaldo 25

Lukaku 21

Muriel 18

Lautaro Martinez 15

Simy 15

Ibrahimovic 15

Insigne 15

Immobile 14

Joao Pedro 13

Vlahovic 13