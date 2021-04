Serie A, l'Inter trova l'undicesima vittoria consecutiva e si riporta a +11 sul Milan: la classifica

Basta un gol di Darmian all'Inter per battere il Cagliari e riportarsi a +11 sul Milan in vetta, grazie all'undicesima vittoria consecutiva in campionato. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle restanti sfide valide per il 30° turno:

Inter 74

Milan 63

Juventus 59*

Atalanta 58*

Napoli 56*

Lazio 52**

Roma 51*

Verona 41*

Sassuolo 40*

Sampdoria 36*

Bologna 34*

Udinese 33

Genoa 32*

Spezia 32

Fiorentina 30*

Benevento 30*

Torino 27*

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno