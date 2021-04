Serie A, la classifica aggiornata: il Milan perde altri due punti pesanti nella corsa Scudetto

Mezzo passo falso del Milan, che in casa contro la Sampdoria perde altri due punti pesanti (soprattutto in caso di vittoria dell'Inter stasera a Bologna) nella corsa Scudetto. Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo la prima sfida valida per questo 29° turno interamente in programma oggi, sabato 3 aprile:

Inter 65**

Milan 60*

Juventus 55**

Atalanta 55

Napoli 53**

Roma 50

Lazio 49**

Sassuolo 39**

Verona 38

Sampdoria 36*

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 31

Fiorentina 29

Spezia 29

Benevento 29

Torino 23**

Cagliari 22

Parma 19

Crotone 15

* Una partita in più

** Una partita in meno