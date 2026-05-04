Si è conclusa la 35^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Si è conclusa la 35^ giornata di Serie A 2025/2026, di seguito tutte le partite con i relativi tabellini e le pagelle.

PISA-LECCE 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 8' st Banda (L), 12' st Leris (P), 20' st Cheddira (L)

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bozhinov (36' st Durosinmi); Leris, Akinsanmiro (36' st Cuadrado), Aebischer, Isak Vural (25' st Piccinini), Angori (19' st Touré); Moreo, Stojilkovic (25' st Meister). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Højholt, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Loyola, Raul Albiol, Lorran. All.: Hiljemark.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti (48' st Gandelman), Cheddira (25' st Camarda), Banda (25' st Jean). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Gorter, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco.

UDINESE-TORINO 2-0 - Il tabellino

Marcatori: 45’+1’ Ehizibue, 51’ Kristensen (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (77’ Mlacic), Solet; Ehizibue (70’ Zarraga), Atta (84’ Arizala), Miller (76’ Piotrowski), Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa (70’ Gueye). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara, Vinciati. Allenatore: Runjaic.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei (57’ Prati), Ilkhan (57’ Kulenovic), Gineitis, Obrador (65’ Biraghi); Vlasic, Simeone (72’ Nije). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Nkounkou, Tameze. Allenatore: D'Aversa.

COMO-NAPOLI 0-0 - Il tabellino

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (35' st Moreno); Perrone, da Cunha (41' st S. Roberto); Diao (41' st Vojvoda), Nico Paz, Baturina (35' st Rodriguez); Douvikas (35' st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kühn, Van der Brempt. Allenatore: Fabregas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (35' st Spinazzola), Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne (41' st Anguissa), Alisson; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi. Allenatore: Conte.

ATALANTA-GENOA 0-0 - Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (12’ st Hien), Ahanor; Zappacosta (40’ st Musah), de Roon (31’ st Pasalic), Ederson, Zalewski; De Ketelaere (31’ st Samardzic); Krstovic, Scamacca (12’ st Raspadori). A disp.: Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bakker, Kossounou, Bellanova, Sulemana. Allenatore: Palladino.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli (41’ st Martin), Amorim (25’ st Messias), Frendrup, Ellertsson; Vitinha (41’ st Masini), Ekhator (25’ st Malinovskyi); Colombo (11’ st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Ouedraogo, Onana, Cornet. Allenatore: De Rossi.

BOLOGNA-CAGLIARI 0-0 - Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri (40' st Zortea), Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi (33' st Ferguson), Sohm (1' st Rowe), Domínguez (18' st Orsolini); Odgaard (18' st Castro). A disposizione: Gnudi, Ravaglia, Pobega, Heggem, Ferguson, Lykogiannis, Vitik. All.: Italiano.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo (44' st Zappa), Gaetano, Deiola (41' Sulemana); Palestra, Folorunsho, S. Esposito (28' st Mendy). A disposizione: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Belotti, Albarracín, Trepy. All.: Pisacane.

SASSUOLO-MILAN 2-0 - Il tabellino

Marcatori: 5’ Berardi (S), 47’ Laurienté (S)

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (40’ pt Coulibaly), Muharemovic, Garcia; Koné, Matic (1’ st Lipani), Thorstvedt; Berardi (15’ st Volpato), Nzola (38’ st Pinamonti), Laurienté (38’ st Fadera). A disp.: Muric, Zacchi, Satalino, Romagna, Doig, Felipe, Frangella, Vranckx, Iannoni, Moro. All.: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (15’ st Loftus-Cheek), Fofana (15’ st Pulisic), Jashari (21’ st Ricci), Rabiot, Estupinan; Nkunku (1’ st Athekame), Leao (15’ st Gimenez). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Bartesaghi, Fullkrug. All.: Allegri.

JUVENTUS-HELLAS VERONA 1-1 - Il tabellino

Marcatori: 34' Bowie (H), 16' st Vlahovic (J)

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (35' st Koopmeiners), Cambiaso (29' st Boga); Locatelli, Thuram (1' st Vlahovic); Conceiçao (35' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (23' st Miretti). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Adzic, Kostic, Openda. Allenatore: Spalletti.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede (35' st Harroui), Bradaric (26' st Slotsager); Suslov (26' st Lovric); Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Vermesan. Allenatore: Sammarco.

INTER-PARMA 2-0 - Il tabellino

Marcatori: 46' Thuram, 35' st Mkhitaryan (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (22' st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (43' st Frattesi), Zielinski (22' st Mkhitaryan), Sucic, Dimarco; P. Esposito (1' st Bonny), Thuram (22' st Lautaro Martinez). Allenatore: Chivu.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè (30' st Sorensen), Nicolussi Caviglia, Keita (22' st Ordonez), Valeri (40' st Carboni); Strefezza (30' st Almqvist), Pellegrino (22' st Elphege). Allenatore: Cuesta.

CREMONESE-LAZIO 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 29' Bonazzoli (C), 8' st Isaksen (L), 47' st Noslin (L)

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto (21' Bianchetti), Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (23' st Barbieri), Maleh, Grassi (16' st Bondo), Zerbin (16' st Payero); Bonazzoli, Sanabria (16' st Vardy). A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke. All.: Marco Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric (1' st Rovella), Taylor (26' st Dele-Bashiru); Isaksen (36' st Dia), Maldini (1' st Noslin), Zaccagni (16' st Pedro). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari. All.: Maurizio Sarri.

ROMA-FIORENTINA 4-0 - Il tabellino

Marcatori: 13' Mancini (R), 17' Wesley (R), 34' Hermoso (R), 13' st Pisilli (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (27' st Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (37' st Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné (7' st El Shaarawy), Wesley; Soulé (27' st Dybala), Pisilli; Malen (37' st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Venturino. All.: Gasperini

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic (1' st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Brescianini (30' st Fazzini), Fagioli (30' st Fabbian), Ndour; Harrison (1' st Parisi), Gudmundsson (1' st Braschi), Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli

