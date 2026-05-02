Como-Napoli 0-0, le pagelle: Diao e Douvikas spreconi, Politano quasi come Olise

Risultato finale: Como-Napoli 0-0

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6 - Brivido di troppo in uscita alta, troppo superficiale in un paio di costruzioni dal basso. Un po’ troppo insicuro, anomalia rispetto alle sue abitudini.

Smolcic 6,5 - In apnea totale su Alisson Santos, ogni uno contro uno è da segno della croce. Una girata di testa per poco non si trasforma in gol. Nella ripresa cresce tantissimo e mette una pezza sul brasiliano, rimediando ampiamente. MVP per un motivo.

Ramon 6,5 - Non fa passare uno spillo, incassa colpi ma non cade. Spende un giallo con raziocinio su McTominay e blinda la difesa.

Diego Carlos 7 - Il totem della difesa, si aggiudica il 90% dei duelli aerei. Quando è in campo il Como dorme sonni tranquilli.

Valle 6 - Politano è poco ispirato del previsto, ha completa libertà per puntare in due contro uno insieme a Baturina. Meno innescato del solito però. Dall’80 Moreno s.v.

Perrone 6,5 - Qualche errore frettoloso in impostazione non giova al giropalla nei primi minuti. Si dà una ripulita e nella ripresa è ovunque, si appiccica ai centrali per ingabbiare Hojlund.

Da Cunha 6,5 - Famelico su ogni pallone da riconquistare, quando ha campo da divorare non ci pensa una volta e cavalca come se non ci fosse un domani. Dall’86’ Sergi Roberto s.v.

Diao 6,5 - Stravince il duello con Gutierrez e Buongiorno, peccato calci male una conclusione a tu per tu con Milinkovic-Savic. Era l’occasione per fare male al Napoli. Un funambolo sulla destra, Gutierrez esce col mal di testa. Dall’86’ Vojvoda s.v.

Paz 6,5 - Manda dritto in porta Douvikas, quando si pianta coi piedi in terra e si volta verso la porta è una sentenza. Serve sui piedi anche Diao ma non va da assist-man. Ma quanti palloni ha riciclato?

Baturina 6 - Si muove tanto dentro al campo, quando apre il destro va a un passo dalla rete. In un fazzoletto si inventa un tiro di punta che per poco non beffa il portiere. Dall’80’ Jesus Rodriguez s.v.

Douvikas 5,5 - Fa la cosa più difficile, ossia scartare Milinkovic-Savic, poi si incarta da solo sbattendo addosso a Rrahmani. L'unica chance per graffiare, resta a bocca asciutta. Dall’80’ Morata s.v.

Cesc Fabregas 6,5 - Ancora una volta contro una big si prende il dominio territoriale, ma questa volta due suoi titolarissimi non lo premiano sotto porta. Un punto che però vale tanto, specie dopo il palo di Politano. Così si porta a -2 dalla Juventus, ma la Roma ha l'occasione del sorpasso ora.

NAPOLI (a cura di Paolo Lora Lamia)

Milinkovic-Savic 6,5 - In un match più di sofferenza che di proposta, l'ex Torino è certamente tra i migliori. Una grande parata per tempo, la prima su Diao e la seconda su Baturina.

Beukema 6 - Prova ordinata per il centrale di destra che, nel corso dei 90 minuti, alterna buone chiusure a qualche intervento un po' più approssimativo.

Rrahmani 6,5 - Si fa valere nel duello corpo a corpo con Douvikas. Ha anche il merito di salvare sulla linea su conclusione proprio del centravanti comasco, in un'occasione che poteva cambiare il volto della gara. Dall'80' Spinazzola sv.

Buongiorno 6 - Non sono da ricordare grosse sbavature da parte sua. Prestazione sufficiente per lui, che non cala mai a livello di attenzione.

Politano 5,5 - Non una partita così entusiasmante da parte del numero 21, che però nel finale rischia di diventare l'uomo del match colpendo un palo con un sinistro a giro dei suoi.

McTominay 6 - Il dinamismo non manca, il suo essere dominante in mezzo al campo così come negli ultimi metri invece sì per quelli che sono i suoi standard. Un po' meglio nel corso della ripresa.

Lobotka 5,5 - Nella sfida a metà campo con Perrone e Da Cunha fatica, non dando le solite geometrie alla squadra. Piuttosto sottotono.

Gutierrez 5,5 - Non una gara di grande spinta da parte sua sulla sinistra, dove invece è chiamato a contenere un Diao ispirato. Difficilmente vince un duello con il 38 lariano.

De Bruyne 5 - Abbastanza fuori dal gioco. Fatica ad accendere con qualità la manovra partenopea, rischiando anche di lasciare i suoi in 10 per una sbracciata su Perrone. Dal 61' Anguissa 6 - Porta maggiore energia al centrocampo, in una sfida in cui la sua squadra è chiamata più a battagliare che a crerare gioco.

Alisson Santos 6 - Del tridente offensivo azzurro è certamente il più attivo. Partenza a spron battuto, poi i difensori schierati da Fabregaspiano piano gli prendono le misure.

Hojlund 5,5 - Servito con il contagocce dai compagni, ha vita dura contro la difesa lariana. Lotta come al solito con grande generosità, ma non riesce a farlo in modo realmente produttivo.

Antonio Conte 5,5 - Nel pre gara annuncia che le due squadre non avrebbero speculato sul risultato ma, vedendo i 90 minuti, soprattutto nel finale la sua squadra dà l'impressione di accogliere con positività il punto. Risultato che avvicina il traguardo Champions, ma che non può regalare completa soddisfazione.