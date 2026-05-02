Udinese-Torino 2-0, le pagelle: Kristensen spicca, Obrador distratto

Risultato finale: Udinese-Torino 2-0

UDINESE

Okoye 6,5 - Subito costretto ad aprire l'alettone sul tentativo all'altezza del dischetto da parte di Simeone, unico sussulto in cui costretto a rispondere.

Kristensen 7 - Vola in cielo e anticipa tutti trovando il tempismo giusto per il raddoppio. Una partita solida dietro ed efficace davanti.

Kabasele 6 - Si francobolla a Simeone compiendo una serie di falli intelligenti impunibili. La quantità alla fine gli si ritorce contro finendo per strappare il giallo, oltre che la pagnotta. Dal 77' Mlacic s.v.

Solet 6,5 - Dà il via al gol del vantaggio, si propone con e senza palla dando ulteriori soluzioni. Si destreggia con raffinatezza in fase difensiva.

Ehizibue 6,5 - Stappa la partita sull'ultimo pallone del primo tempo mandando i suoi in vantaggio e indirizzando la sfida con un gol di caparbietà e di rapina. Dal 70' Zarraga 6 - Sta basso, assorbendo l'arrivo del quinto di destra del Torino.

Atta 6,5 - Elegante. Danza sul pallone e grazie alla sua delicatezza permette di mantenere sempre saldo il possesso. Dal 84' Arizala s.v.

Miller 6,5 - Buona la prestazione del play scozzese. Posizionato correttamente e alto tasso tecnico nei passaggi effettuati. Dal 77' Piotrowski s.v.

Ekkelenkamp 6 - Mobile e duttile su tutto il fronte, aggiungendo la solita sostanza a un centrocampo qualitativo e quantitativo.

Kamara 6 - Fa patta con Lazaro, spingendo a fasi alterne. Attarda la giocata una volta venuto dentro il campo.

Zaniolo 6,5 - Nel primo tempo è più operoso con anche qualche disimpegno. Nella ripresa più testardo cercando la soluzione solitaria, ma comunque testimonia lo stato di salute e di esuberanza fisica.

Buksa 6 - Si divora un gol a porta quasi sguarnita, ma per sua fortuna è stata segnalata poi una posizione di offside. Striscia sul secondo palo in occasione del vantaggio friulano. Dal 70' Gueye 6 - Utilizza il fisico in un momento della gara di stallo.

Kosta Runjaic 7 - La sua Udinese domina in lungo e in largo non dando mai il presagio di essere colta alla sprovvista dietro. Una vittoria che vale la colonna di sinistra e la giusta commemorazione a quanto anticipato nel pre-partita.

TORINO

Paleari 5,5 - Buca l'intervento aereo venendo beffato da Kristensen. L'Udinese arriva a concludere tante volte, seppur di facili prese.

Coco 5,5 - Si sostituisce al proprio portiere sul mancino di Zaniolo diretto all'angolino, ma poi combina una mezza frittata allungandosi il pallone con il petto spianando la strada per il vantaggio. Nella ripresa un paio di sbavature.

Marianucci 5,5 - Dietro l'Udinese s'inserisce da tutte le parti e anche lui cade nella morsa. In ritardo sulle scalate e qualche passaggio maldestro.

Ebosse 5,5 - Si fa beffare da Ehizibue nel vantaggio in un contrasto in cui è parso fin troppo superficiale.

Lazaro 6 - Inizia con un pallone invitante per Simeone, in cui forse avrebbe dovuto fare di più. Arriva sul fondo a correnti alterne, ma pecca di precisione.

Casadei 5,5 - Un'ora scarsa in cui stanzia alle spalle dell'uomo non riuscendo mai a smarcarsi per dare una traccia ai compagni. Dal 57' Prati 6 - Entra ma non incide, seppur il suo lavoro sia sufficiente.

Ilkhan 6 - Prova a limitare la verticalità dell'Udinese fungendo da oppositore in cabina di regia. Poco avvolgente, però, la manovra dei granata. Dal 57' Kulenovic 6 - Mette pressione a Okoye di giocare rapidamente, dimostra di essere entrato in maniera determinante.

Gineitis 5,5 - Il pallone gli viene recapitato dopo uno schema ben riuscito e cicca malamente. Manca di precisione, nonostante il recupero alto a scippare la sfera a Zaniolo nel primo tempo.

Obrador 5 - Perde contatto con il pallone tra i piedi oltre che con le mani in una rimessa inspiegabile. Si fa ammonire e rischia la doppia sanzione. Dal 65' Biraghi 6 - Combina con Vlasic guadagnandosi un giro dalla bandierina, nulla più.

Vlasic 5,5 - Non riesce mai ad attivarsi e a caricarsi sulle spalle il Torino. Decisamente più in ombra di quanto ci ha abituato.

Simeone 5,5 - Dopo appena qualche minuto ha subito sui piedi il possibile vantaggio, ma Okoye non è d'accordo. Lavoro di sacrificio spalle alla porta, in cui viene continuamente "picchiato" da Kabasele. Dal 72' Njie 6 - Dà freschezza e un pizzico di vivacità grazie alle accelerazioni sul fondo.

Roberto D'Aversa 5,5 - Il suo Torino è meno preciso e più distratto rispetto all'Udinese non dando mai la sensazione di poter colpire se non nelle battute iniziali.