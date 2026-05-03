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Bologna-Cagliari 0-0, le pagelle: Folorunsho ci mette qualità, male gli attaccanti di casa

Bologna-Cagliari 0-0, le pagelle: Folorunsho ci mette qualità, male gli attaccanti di casaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 14:45Serie A
Luca Esposito

Risultato finale: Bologna-Cagliari 0-0

BOLOGNA

Pessina 6 – Un bell’intervento su Esposito: è bravo a coprire il primo palo e a bloccare in due tempi. Nella ripresa una goffa respinta consente al Cagliari di rendersi pericoloso con Zè Pedro, ma il difensore lo grazia.

De Silvestri 6 – Non ha lo smalto dei tempi migliori e le sovrapposizioni si contano sulle dita di una mano. Ma in fase difensiva è perfetto. Dall’85’ Zortea sv.

Helland 6 – Molto attento al centro della retroguardia.

Lucumí 6 – Se il Cagliari non tira quasi mai nello specchio della porta è anche merito suo.

Miranda 6 – Anche lui non spinge tantissimo, ma gli esterni del Cagliari sono un fattore non trascurabile e si disimpegna con attenzione.

Freuler 5 – Non è un caso che Italiano rimproveri soprattutto i centrocampisti. Tatticamente diligente, ma in avanti il contributo è quasi nullo.

Moro 5,5 – Si accende a intermittenza, ma con una squadra che gioca ad andamento lento non poteva fare di più.

Sohm 4,5 – Riesce a far peggio dei compagni di reparto e oggi è quasi una notizia visti i ritmi balneari che hanno contraddistinto la gara sin dai primi minuti. Resta nello spogliatoio all’intervallo. Dal 45’ Rowe 5,5 - Intraprendente in avvio, ma è solo un’illusione. Dopo 10 minuti si adegua ai ritmi soporiferi dei compagni.

Bernardeschi 5,5 – Un tiro dalla distanza ben parato da Caprile e un ottimo recupero difensivo su Obert non bastano per raggiungere la sufficienza. A tratti porta troppo palla e viene chiuso con attenzione dagli avversari. Dal 79' Ferguson sv.

Dominguez 5 – Un paio di spunti degni di nota, ma null’altro. Zero tiri verso lo specchio della porta fotografano la sua gara modesta. Dal 63' Castro 5,5 - Buon impatto, ma dura poco.

Odgaard 5 – Ha una grande chance dall’inizio, ma per il reparto offensivo proprio non è giornata. Dal 63' Orsolini 5 - Il suo ingresso non ha cambiato la sostanza.

Vincenzo Italiano 5 – E’ vero che, come ha detto la dirigenza nel pre-partita, forse questa squadra “aveva abituato troppo bene”, ma questo finale di stagione sta facendo mugugnare il pubblico. Brutta prestazione e tanta fatica in zona gol.

CAGLIARI

Caprile 6,5 – Sollecitato molto meno di quanto si sarebbe aspettato, ma si fa sempre trovare pronto.

Zé Pedro 6 – Gara quasi perfetta in fase difensiva, mezzo voto in meno per aver fallito la chance dello 0-1.

Mina 6,5 – Quando è in giornata è un muro quasi insuperabile. Riscatta un paio di prestazioni non all’altezza del suo nome.

Dossena 6,5 – Le assenze spingono Pisacane a dargli fiducia e risponde presente, mostrando i muscoli ad avversari tecnicamente validi. Bravo nel gioco aereo.

Obert 6 – Dalle sue parti non passa nessuno, presidia davvero con bravura e attenzione la zona di competenza.

Palestra 6 – Una sola sgroppata degna di tal nome, quando recupera palla a ridosso della propria area di rigore e mette Esposito in condizione di calciare a rete anche grazie all’assistenza efficace di Gaetano. Meno bravo nella ripresa.

Adopo 5,5 – Prende un giallo che per fortuna dei suoi compagni non pesa nell’economia di una gara che permetteva di partecipare maggiormente alla manovra. Dall'89' Zappa sv.

Deiola 6 – Si inserisce spesso in avanti, caratteristica che da sempre lo ha reso prezioso. Abdica per infortunio. Dal 43’ Sulemana 6 – Ordinaria amministrazione.

Folorunsho 6,5 – In una gara grigia sotto il profilo tecnico riesce almeno a divertire il pubblico con qualche bella giocata. Sforna un grande assist che Zè Pedro non sfrutta.

Gaetano 6,5 – Molto a suo agio nel nuovo ruolo, corre per tre e recupera tanti palloni.

Esposito 6,5 – Non una giornata brillantissima, ma è l’unico a calciare in porta: Pessina gli dice di no. Corre più di tutti e cala inevitabilmente nella ripresa sotto il profilo fisico. Dal 75' Mendy sv.

Fabio Pisacane 6 – Forse ha osato poco, ma quel che conta è la sostanza: punto che sa di salvezza.

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