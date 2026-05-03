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Juventus-Verona 1-1, le pagelle: Vlahovic divino, Montipò cancella il gol vittoria a Zhegrova

Juventus-Verona 1-1, le pagelle: Vlahovic divino, Montipò cancella il gol vittoria a Zhegrova
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:04Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale: Juventus-Hellas Verona 1-1

JUVENTUS (a cura di Yvonne Alessandro)
Di Gregorio 5 - Fulminato sul suo palo da Bowie e non esente da colpe, poteva fare di gran lunga meglio di così.

Kalulu 6,5 - Piedi vellutali per pescare Bremer, viene preso in controtempo dal brasiliano e resta mani lungo i fianchi. Ma non getta mai la spugna, il primo all'assalto della porta del Verona.

Bremer 5 - Sfortunato sulla traversa sbeccata da ariete, ma perde completamente la testa con quell’appoggio sbagliato. Sul gol di Bowie c’è il suo zampino e costa l'aggancio sul Milan.

Kelly 6,5 - Ordinato e puntuale, tutti i duelli a terra li vince lui. Colto in contropiede nell'azione di Bowie, ma lui non c'entra. Quanti palloni recupera. Spalletti lo sprona ad avere più coraggio in impostazione. Dall’80’ Koopmeiners s.v.

McKennie 6,5 - Ha gli occhi dietro la testa, sa sempre dove piazzarsi e come proporre suggerimenti continui ai compagni.

Locatelli 6,5 - Si erge in cattedra, da direttore d’orchestra per pilotare la squadra. Un paio di conclusioni non se le fa mai mancare, ma del gol non se ne parla.

Khephren Thuram 6 - Poco coinvolto nel primo tempo, scarabocchia un paio di volte Il sacrificato per fare spazio al peso massimo in attacco. Dal 46’ Vlahovic 7,5 - Attesissimo dopo l’infortunio al polpaccio, 179 giorni dopo torna al gol nella maniera più determinante possibile. Prende il pallone della punizione magica che disegna in fondo alla porta. Divino, o per altri DV9. Dov'è il rinnovo?

Cambiaso 6,5 - Uno dei migliori nella Juventus. Dotato di qualità indubbia, pesca più volte Conceicao e compagni. Avrebbe meritato un assist almeno. Fuori solo per favorire più pericoli in avanti. Dal 74’ Boga 6 - Tagli sul secondo palo non ne fa mancare, pecca in fase di impostazione. Prova a piazzare il possibile 2-1 ma c’è un muro gialloblù sulla linea di porta.

Conceicao 6,5 - Intesa raffinata con Yildiz da un lato all’altro del campo, tra controlli fatati e uno contro uno manda al bar Frese. In spaccata a due passi dalla porta non trova il gol per un Montipò miracoloso. Come spesso gli capita, gli manca solo la lucidità sotto porta. Dall’80’ Zhegrova 6,5 - Circondato da maglia gialloblù sa sempre come uscirne. Clamoroso il palo nel finale, pregustava già il gol-vittoria.

Yildiz 6,5 - È un giocatore differente, sparge polvere di fata in ogni zona del campo. Ingaggia continuamente il duello e salta i diretti avversari come birilli. Però troppi traversoni mal calibrati.

David 5 - Pronti, via e fa subito ammonire Gagliardini. Ma è l’unica cosa buona, perché il feeling con Yildiz e Conceicao non c’è, Edmundsson lo rende totalmente innocuo. Imperdonabile per lo Stadium, tra brusii e fischi alla sua uscita dal campo. Dal 70’ Miretti 6 - Insieme ad Yildiz ha il compito di innescare Vlahovic nella baraonda finale.

Luciano Spalletti 6,5 - Cerca di curare il cuore traballante e i nervi a fior di pelle della Juve con la mossa Vlahovic, ma vale solamente l’1-1 senza l’adeguato cinismo. Il Milan e Allegri sorridono, niente aggancio al 3° posto ma vantaggio di 4 lunghezze sul Como per tenersi stretta la zona Champions.

HELLAS VERONA
Montipò 6,5 - Il lavoro da sbrigare non manca, i legni lo aiutano. Preso in controtempo da Vlahovic, si riscatta con tre paratone.

Nelsson 6 - Yildiz torna titolare, ma non sembra ancora al top. Il merito è anche suo, perché cerca di impedirgli la giocata preferita.

Edmundsson 7 - David è un centravanti atipico, tiene il radar acceso per non perderlo di vista: un salvataggio top e altre chiusure.

Frese 6 - Deve fare qualche passo indietro, si trova di fronte il tarantolato Conceicao: non affonda sulle sfuriate del folletto lusitano.

Belghali 6 - Partita nella quale si dedica prevalentemente alla fase difensiva, raddoppia sistematicamente riducendo le sortite in avanti.

Akpa Akpro 6 - Fa legna, perché in un contesto del genere serve soprattutto quello: il palleggio bianconero non lo fa andare fuori giri.

Gagliardini 6 - Rischia il rosso diretto in avvio di partita, scampato il pericolo si dà una calmata: utile il supporto da centrale aggiunto.

Bernede 6 - Passo felpato, idee interessanti da sviluppare in possesso: sbaglia qualche scelta, ma si fa largo nel traffico con la tecnica. Dall'81' Harroui sv

Bradaric 6 - Tanta sofferenza quando viene puntato nell'uno contro uno, sveglio nel rispedire verso Bowie il pallone buttato da Bremer. Dal 71' Slotsager 6 - In trincea, per resistere alla pressione juventina.

Suslov 6 - Seconda consecutiva da titolare, si sbatte per far risalire la squadra in contropiede. Prova a pescare il jolly dalla lunga distanza. Dal 71' Lovric 6 - Energie fresche, pensa a conservare il risultato.

Bowie 7 - Presenza misteriosa per una mezz'ora abbondante, al primo pallone ricevuto fa centro: come si richiede ad un buon centravanti.

Paolo Sammarco 6,5 - Difficile motivare una squadra retrocessa con quattro giornate d'anticipo: la categoria non è salva, ma la dignità sì.

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