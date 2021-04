Smalling: "Vogliamo che i tifosi siano fieri di noi, regalandogli l'Europa League"

vedi letture

Queste la parole di Crhis Smalling, ai microfoni di Roma TV, in vista del match di questa sera, contro il Manchester United: "Subito dopo il sorteggio ho provato una grande soddisfazione per la storia di questa partita e per quanto sia importante per la Roma. Se dovessi scegliere la partita ideale, non riuscirei a pensare a una partita più importante di questa e non vedo l'ora di giocarla".

Sul match:

"Abbiamo in mente come giocarla, come far valere il nostro gioco. Dobbiamo giocarsela ed essere propositivi perché è un match che si gioca sui 180 minuti. Vogliamo imporci ed essere sicuri di tornare a Roma con un risultato positivo".

Sulle sue condzioni:

"Fisicamente mi sento bene. È vero, ho saltato molte partite in questa stagione e non è stata un'annata normale per me, ma sono felice di essere in condizione adesso e di essere a disposizione nel momento decisivo della stagione, in una delle partite più importanti per noi. Il fatto di essere qui e poter dare il mio contributo è importante, perché servirà l'aiuto di tutti".

Sull'affetto dei tifosi prima della partenza per Manchester:

"È una tifoseria incredibile. Sappiamo quanto conta questo trofeo per loro e per il club. Vogliamo renderli orgogliosi e sappiamo già cosa ci potrà aspettare al nostro ritorno a Roma, in caso di un risultato positivo. Per questo vogliamo farlo per loro, vogliamo regalargli un trofeo, perché in fondo, vogliamo che siano fieri di noi".