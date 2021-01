Sorpresa in casa Ajax: Lasse Schone si allena coi lancieri in attesa della chiamata giusta

vedi letture

Nei giorni scorsi la risoluzione col Genoa, quindi le tante offerte arrivate sul tavolo di Lasse Schone. In Italia il danese è stato seguito da Cagliari, Torino e Parma, anche se fin da subito una pista buona per il suo futuro è sembrata quella che portava ad un ritorno all'Ajax. L'obiettivo di Schone è quello di tornare ad essere protagonista sul campo anche in vista degli Europei ed in attesa della chiamata giusta il giocatore è momentaneamente tornato ad Amsterdam. Dove, notizia di questa mattina, si sta allenando proprio con l'Ajax per mantenere la forma fisica. "Bello rivederti, Lasse", ha scritto sui social il club olandese che poi ha spiegato come lo stesso Schone si stia allenando nel centro sportivo dei Lancieri proprio per mantenersi in forma in queste settimane.