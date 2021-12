Spalletti: "Ounas è pronto. Mi piace, ha forza. Non si fa montare addosso dall'avversario"

Adam Ounas può essere una soluzione offensiva per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani affronterà l'Atalanta in piena emergenza: "Ounas è pronto, mi è dispiaciuto non averlo a disposizione in questo periodo, mi è dispiaciuto ancora di più per l'infortunio di Koulibaly perché altrimenti sarebbe entrato. Lui mi piace, ha forza, quando ha l'avversario dietro non se lo fa montare addosso".

