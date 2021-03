Speciale MLS - Amaya prima scelta al Draft e l'esordiente al posto di Pirlo: 5 talenti, il 3° gruppo

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Esiste un altro Weston McKennie, negli Stati Uniti? E dove gioca il prossimo Alphonso Davies? Il recente cambio di strategia nella costruzione delle squadre sta iniziando a dare i frutti sperati, in MLS. Tanti talenti giovani, chi ha già qualche anno di carriera sulle spalle e chi invece è all’inizio del percorso per ragioni anagrafiche. All’interno dello speciale dedicato alla scoperta del soccer e della MLS, TMW ha selezionato per voi 20 prospetti del calcio americano. 20 giocatori divisi a gruppi di 5, dai quali potrà magari venir fuori il prossimo colpo a stelle e strisce della nostra Serie A.

Frankie Amaya, 2000 (Cincinnati)

Centrocampista offensivo classe 2000 dell’FC Cincinnati, Amaya è stato pescato nel SuperDraft del 2019 come prima scelta assoluta. Prodotto della prestigiosa UCLA, dopo una carriera giovanile infarcita di riconoscimenti personali e un contratto con Generation Adidas che lo ha portato ad affrettare i tempi di sbarco in MLS, il giocatore di origini messicane ha già sulle spalle due intere stagioni nel massimo campionato americano con oltre 40 presenze. Nell’Under 20 degli Stati Uniti è diventato giocatore di riferimento e punto di forza, mentre ancora non è arrivato l’esordio con la Nazionale A.

James Sands, 2000 (NYCFC)

Il classico mediano di rottura tutto fisico e dinamismo. Classe 2000, è stato il primo homegrown player di sempre a fare il salto dalle giovanili del New York City FC alla prima squadra, nel 2017. L'esordio è legato ad una situazione particolare: nel settembre di quell'anno, contro i Colorado Rapids, Sands fece il suo debutto assoluto subentrando ad un certo Andrea Pirlo. Col tempo si è evoluto in mediano basso di un centrocampo a tre, ma durante la sua seppur breve carriera ha giocato con buoni risultati anche come centrale di una difesa a 4 e pure in una linea a 3. Titolare senza discussioni nelle varie Under degli Stati Uniti, Sands deve ancora fare il proprio esordio con la nazionale maggiore.

Andres Perea , 2000 (Orlando City)

Centrocampista centrale classe 2000, Perea ha origini colombiane e oggi gioca nell’Orlando City. Nel suo passato, però, c’è una formazione calcistica maturata in Colombia con l’Atletico Nacional. Prima con le giovanili, poi addirittura col debutto in prima squadra, diventando il primo giocatore nato dopo il 2000 ad aver indossato la maglia del club. Nel 2020 il ritorno negli States, a Orlando appunto, dove oggi è un titolare a tutti gli effetti del centrocampo. Fino a pochi mesi fa difendeva i colori della Colombia, sia a livello di Under17 che di Under 20. Ma grazie all’ok della Fifa, nel gennaio del 2021 ha scelto di vestire la maglia USA. Prima con l’Under 23, poi col debutto in Nazionale maggiore nelle scorse settimane.

Djordje Mihailovic, 1998 (Montreal CF)

Statunitense di nascita ma, come suggerisce il cognome, serbo di origine, Mihailovic è stato indicato recentemente dai Chicago Fire come "miglior homegrown player" della storia della franchigia. Centrocampista dalle spiccate doti offensive che nel 2017 ha frenato il suo percorso di crescita per la rottura del legamento crociato, nel dicembre del 2020 (ad un anno dalla fine del contratto) è stato ceduto al Montreal Impact (800 mila dollari pagabili entro il 2022 più 200 mila dollari di bonus legati alle prestazioni più il 10% sulla futura rivendita al di fuori degli USA) dove per un paio di mesi è stato allenato da Thierry Henry. Classe '98 già nel mirino di diversi club europei, Mihailovic dopo la trafila delle nazionali giovanili è stabilmente nel giro della Nazionale maggiore con cui vanta 7 presenze e 1 gol.

Edwin Cerrillo, 2000 (FC Dallas) MED

Centrocampista basso di grande dinamismo e discreta qualità nei piedi, Cerrillo è uno degli homegrown player presenti nel roster dei Dallas FC, con cui firma il primo contratto professionistico nel febbraio del 2019. Con i texani ha già messo insieme diverse presenze in MLS, comprese alcune nei playoff e per un periodo è stato anche capitano della selezione Under 20 con cui ha partecipato al Mondiale di categoria nel 2019. Quindi il passaggio nella Under 23, con cui ha già messo insieme presenze e dove si è conquistato gli sguardi attenti di vari osservatori europei. Tedeschi e portoghesi in primis.