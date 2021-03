Speciale MLS - La pandemia, lo stop, MLS is back e Columbus: come è andata nel 2020

Quando Lucas Zelarayan da Cordoba, origini armene, ha lasciato il Messico all'inizio del 2020 per volare a Columbus, non avrebbe mai immaginato di vivere l'anno più incredibile della sua carriera. Già tre volte vincitore del titolo in Messico, l'acquisto del trequartista ventottenne è stato accolto come una benedizione dal cielo in Ohio ma neanche il più ottimista dei tifosi dei Fighting Canaries avrebbe mai immaginato di vincere il titolo. E di farlo in condizioni uniche: in piena pandemia, nella bolla di Orlando, in una fase finale giocata senza fiato e senza sosta e che passerà alla storia come un torneo unico. Due gol nel tre a zero finale contro i Seattle Sounders porteranno il nome di Zelarayan per sempre nella storia dei Crews ma pure in quello della Major League Soccer.

Lo stop, MLS is back, la ripartenza Dopo la sospensione dovuta all'epidemia di COVID-19, la MLS è ripresa con un torneo speciale, composto da una fase a gironi e una successiva ad eliminazione diretta. Successivamente la lega ha ripreso la stagione regolare, con l'obiettivo di arrivare a un totale di 23 incontri disputati da ciascuna squadra, ma il rinvio di diverse partite, a causa della presenza di giocatori positivi al COVID-19, ha portato alcune squadre a giocare meno partite di quelle preventivate. Le classifiche finali sono state quindi determinate dalla media punti per gara.Al termine della stagione regolare si sono tenuti i play-off per il titolo, a cui hanno partecipato eccezionalmente 18 squadre. Nella western conference le prime otto classificate si sono qualificate direttamente al primo turno, mentre nella eastern conference le prime sei si sono qualificate al primo turno mentre le squadre dal settimo al decimo posto hanno giocato un turno preliminare. Il torneo estivo MLS is Back, giocato a suon di milioni di dollari per dare un segnale di forza e di vita, è stato vinto da Portland. I play-off della Regular Season, invece no. Li ha vinti Columbus, nel 3-0 contro Seattle. Nella stagione più incredibile e assurda di sempre. Che porterà Zelarayan e compagni nella storia.