Spezia, il nuovo allenatore sarà Thiago Motta: nelle prossime ore la firma su un triennale

Lo Spezia ha ristretto il cerchio e preso una decisione definitiva sul nome del prossimo allenatore. Sarà Thiago Motta: l'ex centrocampista, che in panchina ha debuttato in Serie A con il Genoa nel 2019 in un'esperienza durata poco, firmerà nelle prossime ore un contratto triennale con la società ligure. Lo riporta Sky.

