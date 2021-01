Spezia, Italiano: "Nessuno ci prende a pallonate. Voglio tornare da Napoli con qualche punto"

In vista della gara contro il Napoli, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato del momento della sua squadra e di cosa ancora manca per migliorare ulteriormente le prestazioni (e i risultati: "Continuiamo a recriminare, a ritrovarci alla ripresa degli allenamenti senza aver raccolto qualcosa ma stando a parlare di prestazioni di buon livello. Come ho detto prima del Verona c'è da fare qualcosa in più, manca quel pizzico di convinzione, di consapevolezza, che in questo momento non ci sta permettendo di raccogliere punti perché le prestazioni contro qualsiasi squadra sono di valore. Nessuno ci mette sotto, nessuno ci prende a pallonate come qualcuno poteva pensare. Cercheremo già da domani di cambiare questo trend, abbiamo bisogno di punti e di una spinta, speriamo di tornare da Napoli con qualche punto in più in classifica".