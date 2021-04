Spezia, Italiano non crede ai problemi dell'attacco: "Creiamo sempre occasioni da gol..."

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato anche della presunta flessione offensiva in vista della gara contro l'Hellas Verona. "Non credo. Anche nell'ultima gara abbiamo creato i presupposti per situazioni da trasformare in gol. Ne abbiamo avute tre-quattro nel primo tempo in cui potevamo fare male al Genoa. Credo sia normale, più si crea più occasioni si possono avere: non è semplice, però credo che nella rifinitura e nell'ultimo passaggio, oltre che nella concretezza, in queste ultime cinque partite dobbiamo cercare di essere diversi e più qualitativi, vogliosi e determinati nel mandare in porta un compagno. Su questo aspetto qua dobbiamo migliorare perché le situazioni le creiamo, dobbiamo essere più concreti".